Определились последние полуфиналисты Лиги Чемпионов по футболу

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между — «Манчестер Сити»-«Тоттенхэмом» и «Порту»-«Ливерпуль». Матч первой пары проходил в Манчестере на стадионе «Этихад». Победу в матче со счётом 4:3 одержали хозяева.

Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счёт сравнял Бернарду Силва. На 21-й минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг.

Во втором тайме Серио Агуэро в четвёртый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73-й минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свёл преимущество «горожан» до минимума.

Отметим, что 3 результативные передачи на свой счёт в этом матче записал Кевин де Брёйне.

Во второй игре «Порту» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах отправил второй мяч в ворота «Порту» на 65-й минуте. Через 3 минуты защитник португальской команды Эдер Милитао забил единственный гол хозяев. На 77-й минуте третий гол «Ливерпуля» забил вышедший на замену форвард Роберто Фирмино. До разгромного счёт в концовке встречи довёл защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Первый матч также завершился победой подопечных Юргена Клоппа (2:0). Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Порту» завершил выступление в турнире.

Таким образом в полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Барселоной», «Аякс» – с «Тоттенхэмом»