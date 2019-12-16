Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам на этой стадии турнира состоятся следующие матчи:

«Боруссия» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта. (sports.ru)