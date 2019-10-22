Определились номинанты на «Золотой мяч»

Журнал France Football объявил имена номинантов на «Золотой мяч», сообщает sports.ru.

В первой пятерке претендентов оказались нападающий Садьо Мане («Ливерпуль»), форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), полузащитник Френки де Йонг («Барселона»), вратарь Уго Льорис («Тоттенхэм») и хавбек Душан Тадич («Аякс»).

Во вторую пятерку попали нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), защитник Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), полузащитник Донни ван де Бек («Аякс»), форвард Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и голкипер Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Третью пятерку сформировали нападающий Криштиану Роналду («Ювентус»), вратарь Алиссон («Ливерпуль»), защитник Маттейс де Лигт («Ювентус»), Карим Бензема («Реал») и хавбек Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

В четвертую пятерку были включены защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), полузащитник Бернарду Силва («Манчестер Сити»), нападающий Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), форварды Роберт Левандовски («Бавария») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

В пятую пятерку вошли нападающий Лионель Месси («Барселона»), вингер Рияд Марез, полузащитник Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), защитник Калиду Кулибали («Наполи») и форвард Антуан Гризманн («Барселона»).

В последнюю пятерку включены нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль»), полузащитник Эден Азар («Реал»), защитник Маркиньос («ПСЖ»), вингер Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и полузащитник Жоау Феликс («Атлетико»).

Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже.

Также 2 декабря будут вручены женский «Золотой мяч», награда лучшему игроку младше 21 года и новый приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.