Определилась «Мисс бум-бум»

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез победила в конкурсе «Мисс бум-бум», в котором соревновались обладательницы самых красивых ягодиц, сообщает РИА Новости.

Конкурс завершился в понедельник в Мехико. Второе место досталось француженке Райане Лауре Соуза, а третье место заняла Джессика Лопес из Великобритании.

В этом году соревнование впервые вышло на международный уровень. Ранее оно проходило в Бразилии, однако сейчас в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции Испании, Португалии, Мексики и Австралии.

Кортез уже выигрывала в конкурсе «Мисс бум-бум» в 2015 году.

| 2019-10-01T16:52:51+00:00 1 октября 2019, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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