Определены самые пьющие регионы России

Больше всего пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, зафиксировано в Москве и Московской области. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на данные министерства здравоохранения России за 2018 год.

Так, издание отмечает, что в Москве на учет поставили 2,8 тысячи пациентов с таким диагнозом в 2018 году. Примерно столько же — в Подмосковье. Кроме того, по 2,4 тысячи пациентов с психическими расстройствами из-за употребления алкоголя встали на учет в Пермском крае и Челябинской области, еще 2,2 тысячи — в Республике Башкортостан.

Реже всего в 2018 году психические расстройства, связанные с употреблением спиртного, выявляли в Ингушетии (только один пациент), Чечне (59 пациентов) и Ненецком автономном округе (80 случаев).