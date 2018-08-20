Определены лучшие авиакомпании для перелета с детьми

Эксперты оценили два десятка воздушных перевозчиков мира по восьми показателям: бесплатное резервирование мест, бесплатный багаж, ранняя посадка для семей с детьми, отсутствие дополнительных сборов, детское меню, доступные развлечения, наличие на борту люльки для младенцев и бесплатный провоз колясок, пишет turizm.ru.

Всем перечисленным выше условиям соответствуют только две авиакомпании — British Airways и Emirates. Именно они и были признаны специалистами как наиболее подходящие для перелетов с детьми.

Также высокие места заняли Virgin Atlantic, Lufthansa и Air France, в наличии у которых 7 из 8 перечисленных характеристик. В первую десятку семейных авиакомпаний также попали Qatar Airways, Etihad, KLM, Qantas и Singapore Airlines.

Среди аутсайдеров оказались лоукостеры — Ryanair, Jet2 и Flybe. Эти авиакомпании предлагают лишь бесплатный провоз колясок. Если повезет, то можно рассчитывать на бесплатное резервирование мест и на детское меню.

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