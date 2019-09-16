Определены арбитры матча «Карабах»-«Севилья»

Определены арбитры матча «Карабах»-«Севилья» в рамках I тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча поручена бригаде судей из Украины. Главному арбитру встречи Евгению Арановскому будут помогать боковые арбитры Семен Слончак и Игорь Алёхин.

Функцию четвертого судьи будет выполнять Ярослав Козык. Рефери-обсервер встречи — Эльмир Пилав из Боснии и Герцеговины, представитель УЕФА — болгарин Борис Станков.

Отметим, что матч «Карабах» — «Севилья» состоится 19 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:55.