Определена дата президентских выборов в Беларуси

Президентские выборы в республике Беларусь состоятся 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает ТАСС.

Она пояснила, что президентская кампания пройдет в срок, установленный конституцией. «Последнее воскресенье, 30 августа 2020 года. Это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Белоруссии», — подчеркнула глава ЦИК.

Ермошина отметила, что эта дата наиболее оптимальна для проведения выборов, так как «все приезжают и население в основном будет находиться по месту своей регистрации».

| 2019-08-05T02:05:51+00:00 5 августа 2019, 07:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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