Определена дата президентских выборов в Беларуси

Президентские выборы в республике Беларусь состоятся 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает ТАСС.

Она пояснила, что президентская кампания пройдет в срок, установленный конституцией. «Последнее воскресенье, 30 августа 2020 года. Это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Белоруссии», — подчеркнула глава ЦИК.

Ермошина отметила, что эта дата наиболее оптимальна для проведения выборов, так как «все приезжают и население в основном будет находиться по месту своей регистрации».