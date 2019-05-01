Определен проходной балл в подготовительные группы вузов Азербайджана

«В соответствующих органах все еще обсуждается создание подготовительных групп в вузах».

Об этом журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что определен балл для принятия в подготовительные группы: «Абитуриенты, набрав этот балл, будут учиться в подготовительных группах по своему желанию. После получения образования в подготовительных группах абитуриенты вновь примут участие во вступительных экзаменах и поступят в вузы. Инициатива создания подготовительных групп в вузах зависит и от самих вузов».

М.Аббасзаде отметила, что приемный процесс в этом году проводится по имеющимся правилам: «После того как утвердят правила по подготовительным группам, мы сделаем заявление о механизме их применения. Было бы хорошо принять новые правила в сентябре, чтобы абитуриенты того года заранее знали эти правила. Тогда и мы сможем своевременно и правильно наладить просветительскую работу».