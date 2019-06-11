Оправдал ли себя ЕАЭС — больше «да», чем «нет»

ЕАЭС является одним из интеграционных проектов в регионе, который функционирует 5 лет. Были разные попытки, в частности со стороны России, привлечь Азербайджан в этот проект, но официальный Баку холодно относится к проектам подобного рода, так как официально декларированная экономическая повестка мягко и незаметно переходит в политическую.

По сути и ЕАЭС и Восточное партнерство параллельно всему являются также программами политического расширения того или иного геополитического влияния. К слову, выбор между Восточным партнерством и ЕАЭС разломал Украину.

С момента создания ЕАЭС проходит уже пять лет, то есть настало время, когда стоит взглянуть на успехи, если они вообще были, и оправдывает ли себя структура. Главным катализатором данного проекта является непосредственно сама Россия, открывая для бывших союзных государств свой 150 миллионный продовольственный и трудовой рынок.

Безусловно, в условиях санкций и экономической войны за рынки, российский рынок является привлекательным, но проблема в том, что Азербайджану, как энергодобывающей стране он не совсем интересен, так как основная прибыль государства идет от энергоресурсов, а сельхозугодия пока не играют существенной роли в экономике страны.

С другой стороны, Азербайджан еще не производит какую-либо сложную продукцию, пусть даже текстильную, чтобы российский рынок или рынок ЕАЭС был необходим. Конкурировать же с такими странами как Китай и Турция, даже с таможенными пошлинами, не имеет смысла. Не говоря уже об армяно-азербайджанском конфликте, из-за которого Азербайджан очень осторожно подходит к вступлению в данную организацию.

В комментарии # президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», исполнительный директор Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Георгий Федоров сказал, что главная задача ЕАЭС, как интеграционного проекта – обеспечение функционирования внутреннего рынка, снятие барьеров для движения товаров, ресурсов, финансов и услуг внутри объединения.

«И эта работа объективно выполняется. В экономической отрасли за последние два-три года замечен рост товарооборота внутри ЕАЭС, увеличение объема инвестиций в основной капитал, а также взаимных инвестиций стран участников союза. В гуманитарной отрасли: обеспечено беспрепятственное трудоустройство в пространстве ЕАЭС для граждан стран участников союза, установлен взаимозачет дипломов об окончании высших учебных заведений, развивается сотрудничество в сфере здравоохранения и социального обеспечения», — отметил эксперт.

Говоря о том, можно ли считать организацию оправдавшей себя, Федоров сказал, что «больше да, чем нет».

«Да остается много проблем, но на данном этапе не только создана нормативно- правовая база, обеспечивающая свободное движение товаров, услуг, финансов и рабочей силы в пространстве ЕАЭС, но и заложена основа для дальнейшего развития. Теперь остается надеяться на открытость всех участников проекта, на готовность вносить пропорциональный вклад в развитие союза», — подчеркнул он.