Оппозиция Южного Судана проводит объединительную встречу в Гааге

Лидеры повстанцев Южного Судана, которые отказались подписать в сентябре прошлого года мирное соглашение с правительством, приступили в Нидерландах к переговорам о создании единого фронта. Как передает ТАСС, об этом сообщило в четверг Radio Tamazuj, которое вещает на Судан и Южный Судан.

«Мы собрались в Гааге для того, чтобы определить общую позицию против администрации [президента Южного Судана Салвы] Киира», — заявил генеральный секретарь коалиции «Национальный демократический альянс Южного Судана» Эммануэль Аджавин. Он добавил, что на совещании, которое продлится два дня, «присутствуют также и военные чины».

Нынешняя встреча непримиримой оппозиции проходит в условиях, когда реализация подписанного почти год назад правительством и его оппонентами мирного соглашения сталкивается с серьезными трудностями. Так, первоначальный срок формирования нового правительства Южного Судана с участием оппозиционных политиков — 12 мая 2019 года — не был соблюден, и дополнительным соглашением назначена новая дата — 12 ноября текущего года. Однако, как отмечает Radio Tamazuj, выполнение и этой договоренности сейчас отстает от графика.