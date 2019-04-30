Оппозиция Венесуэлы намерена вскоре объявить новые выборы

Венесуэльская оппозиция рассчитывает приступить к созданию переходного правительства и объявить вскоре о проведении новых выборов. Об этом заявил во вторник в Вашингтоне Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской республики в США, передает ТАСС.

«Наконец, и это важный сигнал: мы восстановим свою демократическую систему. Настало время создать [в Каракасе] переходное правительство, чтобы остановить страдания венесуэльцев. Мы хотим быть готовыми призвать вскоре к проведению свободных и справедливых выборов», — утверждал Веккьо.

При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, означает ли сказанное, что оппозиция Венесуэлы планирует применить силу в противостоянии с законным правительством президента Николаса Мадуро. «Нет, нет. Совершенно не так. Людям следует оставаться на улицах, проводить мирные демонстрации, этим мы сейчас и занимаемся на своей территории», — сказал Веккьо.

Кроме того, отметил он, оппозиция «призывает международное сообщество поддержать венесуэльский народ, защитить» его права и максимально «усилить давление, <…> чтобы вынудить Мадуро уйти, содействовать обеспечению переходного процесса в Венесуэле в целях восстановления демократии, а также призвать к свободным и справедливым выборам». «Международное сообщество в данный момент играет важную роль», — считает Веккьо. С его точки зрения, мировому сообществу необходимо помочь оппозиции Венесуэлы, «чтобы содействовать этому процессу», то есть предполагаемой передаче власти.