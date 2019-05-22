Оппозиция в Великобритании требует внеочередных выборов

Британская оппозиция призвала к проведению внеочередных парламентских выборов, посчитав отставку лидера палаты общин достаточным для этого основанием.

В среду вечером лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьером страны Терезой Мэй по Brexit.

«Авторитет премьер-министра подорван, время истекло. Пока консерваторы рвут себя на части, страна пребывает в кризисе. Правительство устроило катастрофическую неразбериху на переговорах по Brexit, наша сталелитейная отрасль находится под угрозой… Ради интересов страны (премьер-министр) Тереза Мэй должна уйти, необходимо немедленно провести всеобщие выборы», — говорится в заявлении председателя Лейбористской партии Иана Лэвери.