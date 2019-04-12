Оппозиция в Судане хочет, чтобы экс-президента судили в Хартуме

Суд над экс-президентом Судана Омаром аль-Баширом должен состояться в Хартуме, но с участием Международного уголовного суда, заявил в интервью РИА Новости председатель оппозиционного суданского Объединения профсоюзов Мухаммад Юсеф.
Глава политического комитета Военного совета Судана Умар Зейн аль-Абидин заявил в пятницу, что совет не будет выдавать отстраненного президента Омара аль-Башира другим странам, его будут судить в Судане.
«Мы поддерживаем проведение суда над аль-Баширом в Хартуме при участии Международного уголовного суда, чтобы его судили за все преступления, а не только совершенные в Дарфуре. Когда у нас будет сформировано демократическое правительство, мы будем судить аль-Башира. (Министр обороны Авад – ред.) Ибн Ауф и те, кто с ним, не имеют права на это, мы не признаем этого», — заявил Юсеф.