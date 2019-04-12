Оппозиция в Судане хочет, чтобы экс-президента судили в Хартуме

«Мы поддерживаем проведение суда над аль-Баширом в Хартуме при участии Международного уголовного суда, чтобы его судили за все преступления, а не только совершенные в Дарфуре. Когда у нас будет сформировано демократическое правительство, мы будем судить аль-Башира. (Министр обороны Авад – ред.) Ибн Ауф и те, кто с ним, не имеют права на это, мы не признаем этого», — заявил Юсеф.