Оппозиция в Черногории призвала создать правительство гражданского единства

Организаторы массовых протестов против властей в Подгорице в ночь на воскресенье подписали соглашение с требованием отправить в отставку президента и кабмин и создать правительство гражданского единства во главе с беспартийным премьером.

Организаторы прошедшей в столице Черногории мирной демонстрации — гражданское движение «Сопротивляйся 97 тысяч» — в седьмой раз собрали участников через социальные сети на площади Независимости в центре черногорской столицы, пишет ria.ru. Ранее протестующие потребовали отставки президента Мило Джукановича, премьера Душко Марковича и руководства спецпрокуратуры, а также руководства Агентства по противодействию коррупции и национального Радио и телевидения. Одной из причин протестов стали обвинения в адрес руководства страны со стороны бывшего близкого соратника президента.