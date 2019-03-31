Оппозиция в Черногории призвала создать правительство гражданского единства

Организаторы массовых протестов против властей в Подгорице в ночь на воскресенье подписали соглашение с требованием отправить в отставку президента и кабмин и создать правительство гражданского единства во главе с беспартийным премьером.

Организаторы прошедшей в столице Черногории мирной демонстрации — гражданское движение «Сопротивляйся 97 тысяч» — в седьмой раз собрали участников через социальные сети на площади Независимости в центре черногорской столицы, пишет ria.ru. Ранее протестующие потребовали отставки президента Мило Джукановича, премьера Душко Марковича и руководства спецпрокуратуры, а также руководства Агентства по противодействию коррупции и национального Радио и телевидения. Одной из причин протестов стали обвинения в адрес руководства страны со стороны бывшего близкого соратника президента.

| 2019-03-31T09:51:36+00:00 31 марта 2019, 12:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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