Оппозиция Турции обратилась в ЦИК для отмены муниципальных выборов

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) обратилась в Центральный избирательный комитет (ЦИК) страны для отмены муниципальных выборов в Стамбуле в целом, а не только главы муниципалитета.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что CHP объяснила это тем, что проведение повторных выборов в Стамбуле является грубым нарушением избирательного права.

Также сообщается, что пока ЦИК Турции не отреагировал на обращение оппозиционной партии.

Отметим, что ранее ЦИК Турции отменил итоги выборов только главы муниципалитета Стамбуле, заявив, что 23 июня в Стамбуле будут проведены повторные выборы.