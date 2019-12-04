Оппозиция пытается сохранить лицо?

2 декабря 2019 года, в ходе пленарного заседания Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудил обращение представляющих правящую партию «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») членов парламента к президенту страны Ильхаму Алиеву о роспуске Милли Меджлиса и проголосовал за самороспуск.

В тот же день 2 декабря 2019 года Национальный совет демократических сил (НСДС) выступил с заявлением в связи с ожидающимися в стране внеочередными парламентскими выборами. В заявлении Национальный совет предложил властям принять ряд мер для создания условий демократических выборов.

Одним из требований Национального совета является формирование избирательных комиссий с участием власти, оппозиции и представителей кандидатов. Хотим напомнить, что согласно статье 24 Избирательного кодекса Азербайджана 6 членов Центральной избирательной комиссии представляют политическую партию, депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе. 6 членов представляют депутатов, не принадлежащих ни к одной политической партии (независимых) и представляющих их кандидатуры, а 6 членов Центральной избирательной комиссии являются представителями политических партий, депутаты которых составляют меньшинство в Милли Меджлисе.

Согласно статье 30 того же кодекса Азербайджана, окружные избирательные комиссии состоят из 9 членов. Члены окружной избирательной комиссии назначаются Центральной избирательной комиссией. 3 члена окружной избирательной комиссии представляют политическую партию, депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе. 3 члена комиссии представляют политические партии, депутаты которых составляют меньшинство в Милли Меджлисе. 3 же члена окружной комиссии представляют депутатов Милли Меджлиса, не принадлежащих ни к какой политической партии.

Башган партии Мусават Ариф Гаджилы поддержал позицию Национального совета демократических сил. «Состав избирательных комиссий должен вызывать доверие у претендентов в члены Милли Меджлиса. Мы еще в 2000 годы выступали за формирование избирательных комиссий на паритетной основе.

Отсутствие доверия к избирательной комиссии, ставит под сомнение результаты выборов», — считает Ариф Гаджилы.

Глава пресс- службы партии «Ени Азербайджан» Гусейн Пашаев считает, что Национальный совет под различными предлогами пытается избежать участия на выборах.

«Члены Национального совета прекрасно знают, что Милли Меджлис не станет обсуждать в день своего самороспуска их предложения. Они просто не хотят принимать участия на выборах», — заявил # глава пресс- службы.

По мнению члена Национального совета Тофика Ягублу, если требование НСДС будет принято, то избирательные комиссии будут выведены из – под монополии одной партии.

«Мы хотим, чтобы власть и оппозиция контролировали друг для друга, и чтобы подтасовывать какие – либо факты было бы невозможно. Поэтому мы предлагаем, организовать окружные избирательные комиссии из 6 членов. 2 члена комиссии будут представлять оппозицию. Власти также будут представлены 2 членами. Представителям кандидатов в депутаты также будет предоставлено 2 места», — заявил Тофик Ягублу.

Как отметил Тофик Ягублу, Национальный совет прекрасно знает, что власти не согласятся принять выдвинутые условия. «Мы просто хотим сохранить свое лицо», — сказал он #.