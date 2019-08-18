Оппозиция обвинила Зеленского в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что президент страны Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» не хотят выполнять свои предвыборные обещания и заниматься решением конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на ее официальном сайте в воскресенье.

«Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» получили мощную поддержку украинских граждан на выборах. Но придя к власти, президент и его политическая команда не хотят выполнять свои предвыборные обещания. Вместо того, чтобы представить обществу мирный план и приступить к прямым переговорам с Донецком, Луганском и Москвой, представители власти теперь заявляют, что конфликт не удастся быстро урегулировать», — так прокомментировали в партии обнародованное ранее заявление главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова о том, что решение конфликта на востоке Украины не будет быстрым.

В «Платформе» считают, что такие заявления фактически приравниваются к позиции экс-главы государства Петра Порошенко. «Совершенно очевидно, что в своей риторике и действиях «Зе» (так в стране неофициально называют Зеленского — прим. ТАСС) уже ничем не отличается от предыдущего режима Порошенко. Последние годы от Порошенко и других представителей прошлого режима постоянно звучали заявления, что путь к миру сложный, и конфликт в Донбассе будет долгим. За этой риторикой прошлая власть скрывала свое нежелание и неспособность принести мир стране», — полагают оппозиционеры, добавив, что такая позиция и привела Порошенко к дальнейшему политическому проигрышу на выборах.

«Оппозиция платформа — За жизнь» в заявлении подчеркнула, что «Украине мир нужен уже сегодня», напомнив, что партия еще в январе презентовала свой план-концепцию мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе минских соглашений. «За это время наш мирный план неоднократно и широко обсуждался и в Европе, и в России, встретил понимание у международных партнеров, был поддержан в Донецке, Луганске и Москве», — подчеркнуто в заявлении.