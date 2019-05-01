Оппозиция Грузии пригрозила президенту импичментом за отказ от военной базы США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшая нецелесообразным строительство американской военной базы в стране, может столкнуться с импичментом. С такими словами в среду выступила депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава.

«Я день ото дня убеждаюсь в том, что эта женщина [Зурабишвили] обязательно завершит свою деятельность импичментом. Однако сейчас важно, чтобы до импичмента она подобными заявлениями [о военной базе США] не наносила неисправимый урон стране», — сказала Бокучава журналистам.

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что отношения Грузии и США являются дружественными и строительство базы на данном этапе не рассматривается. «Америка всегда была, есть и будет нашим стратегическим партнером и другом. Она всегда стоит рядом с нашей страной после обретения независимости. Все решения будут приняты в результате переговоров. На данном этапе разговоров по этой конкретной теме не было», — цитирует Каладзе первый канал Грузинского общественного вещания.

Зурабишвили в интервью грузинской редакции радиостанции «Голос Америки», опубликованном в ночь на среду, заявила, что строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно и может быть воспринято как провокация. По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не предпринимать шагов, которые спровоцируют другие страны.