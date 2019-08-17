Оппозиция Гонконга не исключила обращения за помощью к другим государствам

«Если вы знаете дипломатию, то вам следует знать, что все консульства, все посольства имеют контакты с правительством и оппозицией. Их задача — понять, что произошло в этой стране или в этом городе … Именно китайское правительство всегда все демонизирует, а потом говорит людям, что за всем этим стоят Соединенные Штаты «, — заявил Вонг Йик-мо, передает ria.ru.

«Конечно, мы могли бы обратиться за помощью к другим странам, мы могли бы также обратиться в ООН, Европейский союз, мы могли бы пойти в другие страны», — добавил он.

Ранее комитет по международным делам палаты представителей США опубликовал заявление с призывом к Китаю отказаться от подавления мирных протестов в Гонконге. Конгрессмены отметили, что комитет «призывает Пекин прекратить посягательство на автономию Гонконга». В ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге, канцелярия МИД КНР заявила, что США вступили в сговор с преступными элементами и с «умопомешательством» вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге.