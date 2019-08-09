Оппозиционный политик из Кыргызстана со второй попытки вернулся на родину

Оппозиционный политик и главный оппонент действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова на последних президентских выборах Омурбек Бабанов со второй попытки вернулся в Кыргызстан, передает корреспондент РИА Новости.

В 14.40 (12.40 по бакинскому) рейс авиакомпании «Аэрофлот», на котором летел оппозиционер, приземлился в бишкекском аэропорту «Манас». У ворот воздушной гавани его встречают около сотни сторонников и родственников.

Это уже вторая попытка Бабанова вернуться в Кыргызстан. В апреле 2019 года он уже объявлял о своем возвращении и даже приобрел билет на самолет. Однако впоследствии планы поменял, так и не прилетел в Бишкек.

Бабанов был основным конкурентом Жээнбекова на выборах 15 октября 2017 года, но проиграл. Сразу после окончания выборов генеральная прокуратура страны возбудила против Бабанова уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время выборной гонки. После этого Бабанов уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики.

| 2019-08-09T13:18:03+00:00 9 августа 2019, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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