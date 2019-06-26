Оппозиционного депутата в Грузии лишили неприкосновенности

Парламент Грузии принял постановление о лишении депутатского иммунитета Ники Мелия, который обвиняется в организации беспорядков во время акции протеста в Тбилиси 20 июня, сообщает sputnik-georgia.ru.

За постановление проголосовал 91 депутат из 150 представленных в парламенте Грузии.

Таким образом, прокуратура получила разрешение обратиться в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения.

«Я войду в тюрьму Иванишили (основатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия») и выйду на свободу в свободной Грузии. Коллеги из разных оппозиционных партий и здоровая часть общества продолжат борьбу за свободу. Воля к свободе и желание не погаснут», — сказал Мелия журналистам, выйдя из зала заседаний.

Соратники Мелия из бывшей правящей партии «Единое национальное движение», а также члены партии «Европейская Грузия — движение за свободу» бойкотировали заседание.

Возмущены решением правящей партии были даже депутаты от оппозиционного «Альянса патриотов Грузии», которые являются ярыми противниками «Нацдвижения».

«Несмотря на то, что у нас разные политические направления, Ника Мелия является нашим коллегой. И в историю будет записано то, что парламент девятого созыва пожертвовал коллегой», — сказал депутат Эмзар Квициани.