Оппозиции в Минске направилась к посольству России

Представители белорусской оппозиции, которые второй день подряд проводят в центре Минска несанкционированную акцию против углубления интеграции Белалури с Россией, направились к посольству РФ в Минске, передает ТАСС с места событий.

Несколько десятков представителей оппозиции пришли в воскресенье на Октябрьскую площадь, как и накануне, однако их число меньше. Активисты стоят с националистическими бело-красно-белыми флагами и скандируют «Жыве Беларусь!» («Живет Беларусь!») и «Незалежнасць» («Независимость»). С инициативой проведения акций выступил сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, в ней принимают участие и другие лидеры оппозиции.

8 декабря отмечается 20-летие подписания президентами России и Беларуси Договора о создании Союзного государства. Документ вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции двух стран. Стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, 20 из которых готовы к подписанию. 7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу по этому вопросу в Сочи. Главы государств договорились продолжить диалог 20 декабря.