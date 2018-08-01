Опознание тел погибших в ЦАР журналистов завершено

«В настоящий момент процедура опознания тел завершена, и мы готовимся к возврату тел в Россию, который должен состояться 4 августа. Мы находимся в постоянном контакте с семьями погибших коллег и оказываем им необходимую помощь», — говорится в заявлении ЦУР.Отмечается, что вместе с рядом международных организаций ЦУР проводит собственное расследование с целью выяснения всех обстоятельств трагедии и выявление виновных.

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.