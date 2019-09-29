Ополченцы ДНР заявили, что сбили украинский ударный беспилотник

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбило ударный беспилотник, принадлежащий вооруженным силам Украины. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

По его словам, силовики пытались сбросить на жилые кварталы республики беспилотный летательный аппарат типа «Фантом». Беспилотник может сбрасывать самодельные взрывные устройства, добавил Никитин.

«На одном из видеофрагментов с беспилотника запечатлен момент сброса взрывных устройств на территорию гражданской инфраструктуры», — приводит РИА Новости слова Никитина.

Видеоматериалы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела (lenta.ru)