Оплошность президента

В Грузии случился политический скандал вокруг фигуры президента. Саломе Зурабишвили, которая является также верховным главнокомандующим страны, заявила на встрече с учеными следующее: «У нас нет и не будет ни армии, ни оружия, так же как и нет большого экономического потенциала… но у нас есть огромное, очень сильное оружие, которое называется знаниями, наукой, культурой».

Слова главы государства об отсутствии армии и вооружений сильно взбудоражили общественность. Многие тут же заявили, что прежде чем произносить такое, следует обязательно думать о возможных последствиях, некоторые назвали это оскорблением в адрес военных, а еще прозвучали слова о том, что такие заявления совершенно неприемлемы из уст президента страны, имеющей два неразрешенных территориальных конфликта и оккупантов на своих землях.

Осудили Зурабишвили практически все силы – и оппозиция, и представители правящей партии и правительства, и общественные движения. Самым оперативным образом отреагировал на случившееся экс-президент Михеил Саакашвили. По его словам, заявление Саломе Зурабишвили является прямым выражением того, чего хотят Россия и Иванишвили. Как передает Грузия Online, бывший глава республики распространил видеообращение в Facebook:

«Это вымещение мести со стороны российских вооруженных сил и российского государства на нашу армию, которые сбили тринадцать или четырнадцать российских летательных аппаратов, чего никто не делал со времен афганской войны.

Это месть тем грузинским офицерам, которые в Украине защищают имя нашей страны и Грузии. Это оскорбления десятков тысяч действующих солдат, а также сотен тысяч ветеранов вооруженных сил.

Но, кроме того, это является выражением осознанной политики. Что значит нет оружия?! Грузия производила в военно-промышленном комплексе «Дельта» одно из лучших орудий в своей категории. Самую передовую электронную систему для боевой машины «Лазика». Лучший бронетранспортер «Дидгори». Первый в мире бесшумный гранатомет.

Кроме того, в 2012 году я подписал с Обамой договор, согласно которому США поставляет Грузии современное оружие. Поэтому у Грузии есть оружие и она может производить очень хорошее оружие».

Более того, заявление президента назвал категорически неприемлемым и недавно назначенный министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. «Грузинская армия сильная и у нас есть военные герои — это я хочу сказать президенту Грузии. Безусловно, заявления подобного содержания со стороны главнокомандующего абсолютно неприемлемы… Как министр обороны хочу заявить, что наши военные являются гражданами, которыми гордится страна, и мы сделаем все, чтобы грузинская армия стала еще сильнее», — сказал Гарибашвили журналистам.

«Президенту, наверно, нужно больше думать, когда она говорит об армии, тем более, что она является главнокомандующим», — отметил в свою очередь генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

А вот члены партии «Гражданское движение» бизнесмена Алеко Элисашвили провели даже акцию протеста у резиденции президента, потребовали импичмента Зурабишвили, и запустили петуха на территорию резиденции.

Грузинская оппозиция же потребовала от президента публичных извинений и обвинила ее в озвучивании «российского нарратива» о Грузии.

Интересным образом отреагировала на все это сама президент. Она, похоже, вовсе не осознает, что сделала что-то не то. Саломе Зурабишвили лишь озабочена резкой критикой в свой адрес, которую она характеризует как травлю. «Какую цель преследует буллинг президента?… Кого устраивает ослабление института президента?», — написала глава Грузии в Facebook.

Подключилась и Администрация президента, распространив заявление о том, что суть речи Саломе Зурабишвили была искажена. «Президент еще раз подчеркивает, что это никак не касалось Сил обороны Грузии и не предполагало преуменьшения их достоинства. Распространение такой ложной интерпретации является не только попыткой дискриминации и буллинга президента, но прежде всего, вредит интересам и безопасности страны», — сказано в заявлении президентской администрации.

Возможно, вина Зурабишвили действительно в том, что она неверно выстроила фразу, но это не причина для того, чтобы вовсе не признавать оплошность и не извиняться.