Оперный певец Хосе Каррерас до сих пор потрясен вылетом «Барселоны» из ЛЧ

Известный оперный певец Хосе Каррерас рассказал, что чувствовал после вылета «Барселоны» от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне, сообщает sportbox.ru.

Напомним, «Барселона» выиграла первый матч 3:0, но уступила в ответной игре 0:4 и завершила выступления на турнире.

— Должен сказать, что у меня до сих пор некое психологическое потрясение после проигрыша «Барселоны» в мае «Ливерпулю», — сказал Каррерас на пресс-конференции в Москве. — Я надеюсь, что постепенно «Барселона» все-таки выйдет на должный уровень и не будет расстраивать своих болельщиков.

2 октября «Барселона» сыграет против «Интера» в рамках группового этапа ЛЧ.

Каррерас уже объявил, что успеет вернуться в Испанию и посетит матч. Оперный певец спрогнозировал победу каталонской команды со счетом 3:0.