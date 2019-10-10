Операция в Сирии внесет вклад в ее целостность и единство, заявил президент Турции

Цель антитеррористической операции «Источник мира» — вклад в обеспечение территориальной целостности и политического единства Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Агентство Анадолу.

Президент отметил, что силы безопасности Турции в последние четыре года нейтрализовали 16 тысяч террористов, в том числе 7,5 тысячи — на турецкой территории, 8,5 тысячи — за рубежом.

Глава государства подчеркнул, что Турция продолжает бороться со всеми террористическими организациями в регионе, в том числе ДЕАШ, PKK и его сирийскими ответвлениями — YPG и PYD.

Эрдоган отметил, что определенные круги и страны критикуют действия Турции по обеспечению единства Сирии.

Президент подчеркнул, что Анкара отвергает критику в адрес операции «Источник мира» на фоне нахождения в Сирии военных из десятков стран.

«Ряды террористов ДЕАШ в Сирии пополнили наемники из Франции, Германии и Нидерландов, тогда как Турция выслала 5,5 тысячи иностранцев, пытавшихся примкнуть к террористам», — сказал Эрдоган.

Несмотря на это, Анкара не отступит от своего курса, подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции назвал необоснованной критику Эр-Рияда действий Турции в Сирии. «Саудовская Аравия должна вначале посмотреть в зеркало и дать оценку собственным шагам. Кто виноват в разрухе в Йемене?», — сказал Эрдоган.

Глава государства также назвал абсурдной позицию Каира, где попытались критиковать операцию ВС Турции «Источник мира» на севере Сирии. «Там и вовсе не вправе критиковать операцию. Он [президент Египта ас-Сиси] — убийца демократии в своей стране», — сказал президент.

Реджеп Тайип Эрдоган также пригрозил Европе, сказав, что Турция откроет двери для сирийских беженцев, если ЕС назовет новую операцию Анкары в Сирии вторжением.