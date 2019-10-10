Операция Турции против террористов YPG обеспокоила Могерини

Военная операция Турции на севере Сирии может помешать началу работу конституционного комитета, Анкара должна немедленно прекратить свои действия, заявила в среду, выступая в Европарламенте, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает РИА Новости.

«Военная акция может иметь чрезвычайно серьезные и далеко идущие последствия в гуманитарном, военном, политическом и стратегическим смыслах. Мы призываем Турцию незамедлительно остановить эту одностороннюю военную акцию», — заявила она на слушаниях.

По ее мнению, «помимо серьезных последствий в гуманитарной сфере и сфере безопасности, турецкое вторжение может также помешать началу работы конституционного комитета».

«А комитет — это первый шаг, но очень важный, реальный шаг к возможному политическому разрешению конфликта», — отметила она.