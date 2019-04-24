Операция «Преемник» в разгаре

Новый поворот обозначился в деле с передачей власти в соседнем Казахстане. Точнее, обозначил его 23 апреля сам инициатор происходящего, готовящийся к отходу от дел Нурсултан Назарбаев.

Во вторник, выступая на внеочередном XIX съезде правящей партии Nur Otan, первый президент после долгих речей о построении успешного государства призвал поддержать на выборах кандидатуру нынешнего и.о. — Касым-Жомарта Токаева. «Я принял обдуманное решение», — сказал Назарбаев.

Помимо Токаева, напомним, наиболее вероятными преемниками Назарбаева называли его дочь, спикера Сената парламента Даригу Назарбаеву, главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его первого заместителя, племянника Назарбаева Самата Абиша.

Итак, что же получается? Если следовать логике выступления Назарбаева, он фактически назначил преемником Токаева. А значит — отказался от «династизации» системы власти. Уместно задаться вопросом — а как же тогда Дарига? Хотя ведь не факт, что именно Токаев «победит» на выборах. Может случиться так, что Дарига тоже выдвинет свою кандидатуру и в «тяжелой, но честной, конкурентной борьбе» выхватит победу у Касым-Жомарта. Очевидно, главное для самого Назарбаева — чтобы вся система и иерархия остались примерно теми же, что и при нем. Чтобы дети и другие родственники не утратили своих политических и экономических позиций.

Своим видением происходящего поделился с # казахстанский журналист Парыз Байтенов:

— Есть две точки зрения. Одна — Назарбаев, вполне возможно, решил, что его дочь может наломать дров. По причине своего характера. Она персонально и они, как фамилия вообще, надоели всем покруче горькой редьки. И это очень дипломатично сказано. Токаев, как совершенно несамостоятельный политик, устраивает кланы, группировки: по крайней мере, делается такая видимость, на этапе когда жив Назарбаев.

Но вариант с «династией» тоже нельзя считать снятым с повестки. Он может всплыть позже. Смотря какая партия или коалиция будет иметь в руках ключевые ресурсы — политические и финансовые.

По поводу «победы» на предстоящих выборах приведу свежую показательную цитату Назарбаева: «Причиной нашего собрания были внеочередные выборы президента. Мы определили единого кандидата от партии, Касым-Жомарта Токаева. Мы должны сплотиться и пройти это испытание, я в это верю. Вокруг нас нестабильная обстановка. Нам нужно единство. Мы должны держать независимость в крепких руках. Среди нас есть разные люди. Есть, кто бежит за призрачным западным миром. В нашем положении — если упустим власть из рук, дадим слово тем, кто отторгает наше существо (видимо, имеет в виду сущность своей власти) — лишимся нашей независимости».

То есть, «победа» дело решенное, а кто не согласен — тот едва ли не враг их системной «независимости» персональной. Вообще, фраза скандальная, но Назарбаев в Казахстане, как это бывает с вождями, запросто отключает режим внутренней цензуры. Он вообще говорил на съезде, что Токаев будет делать то-то или то-то. Сомнительно, есть ли право у такого преемника вообще что-то излагать самостоятельно и даже дышать. Конечно, Назарбаев стареет, власть утекает из рук, и всё будет меняться. Но не в лучшую сторону, на мой взгляд, во всяком случае, в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.

Дарига Назарбаева перчатку прямо сейчас бросить не может, ну, если только не возникнет какой-нибудь дворцовый форс-мажор. Смешные нюансы – Токаев, едва закончился съезд, уже успел обратиться в Конституционный Совет, чтобы тот подтвердил, что последние 15 лет кандидат Токаев жил в Казахстане (это такая норма для кандидатов конституционная). А то, что он в 2011-2013 годах жил в Женеве и фактически работал в ООН, не мешает ему никак баллотироваться. Такая правовая коллизия. Затем Токаев успел тут же подать все документы в ЦИК и сдал экзамен на знание государственного языка. Написал великолепное эссе и рассказывал на казахском языке членам комиссии о современной геополитике. Члены комиссии пришли в полный восторг, сказали, что «основной претендент» в совершенстве владеет казахским языком, хотя Токаев и говорит-то так, что казахи посмеиваются над ним. Во всяком случае, отнюдь не блестяще знает родной язык. Все эти факторы вопят о том, что все там решено. Они могут и процент проголосовавших за Токаева заранее назвать. Во всяком случае, такое противное ощущение. Вот собственно и все.