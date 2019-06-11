Операция «Преемник» прошла «успешно»

В Казахстане случилось то, что предсказывалось практически всеми независимыми наблюдателями с наибольшей долей вероятности. Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила окончательный результат, с которым на внеочередных выборах президента республики победил Касым-Жомарт Токаев: по официальным данным, за него проголосовали 6 539 715 казахстанцев или 70,96%.

«Победил» — это очень громко сказано. Если учесть все обстоятельства, сопутствовавшие дню голосований и событиям понедельника.

Уже через несколько часов после открытия избирательных участков в интернете начали появляться видеозаписи, сделанные наблюдателями. На них отчетливо видно, как выборы фальсифицируют. На одной из видеозаписей чернила на бюллетенях исчезают от тепла. На других записях видно, как одни и те же избиратели голосуют дважды, показаны и вбросы пачек бюллетеней. На одной записи женщина выходит из участка, переодевается и возвращается обратно, чтобы проголосовать повторно.

А в это же время на площадях Нур-Султана (Астаны) и прежней столицы – города Алматы начались протесты. По данным полиции Алматы, в городе было задержано более 500 человек. А в столице, где задержали еще больше людей, были зафиксированы случаи получения травм при столкновениях с полицией. Протестующие выступали против несправедливых и предрешенных выборов.

10 июня после объявления предварительных результатов опять начались протесты и задержания продолжились. По последним сообщениям, в понедельник были задержаны еще около 100 человек.

Судьба всех задержанных остается неизвестной. В правоохранительных органах и судах отказываются от комментариев, а у правозащитников и адвокатов нет полной картины происходящего.

Отметим, что с призывом к своим сторонникам провести уличные протесты 9-10 июня ранее обратился проживающий за рубежом банкир Мухтар Аблязов, лидер запрещенного казахстанским судом единственного по-настоящему оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Главный посыл этих протестов – призыв к согражданам бойкотировать процесс голосований. А ничего другого и не оставалось, поскольку власть загодя постаралась, чтобы свои кандидатуры на выборах президента не смог зарегистрировать ни один человек из реальной оппозиции.

Кроме прочего, в день выборов казахстанские СМИ жаловались на блокировку интернета и проблемы с доступом к соцсетям.

В целом, знакомая картина для жителей других постсоветских республик.

В понедельник днем представители миссии ОБСЕ провели в Алматы пресс-конференцию. Они сообщили о нарушениях прав мирных протестующих.

По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, в день выборов отмечались нарушения, которые ставят под сомнение честность подсчета голосов.

Одновременно глава миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели провел пресс-конференцию в Нур-Султане. Он заявил, что на президентских выборах в Казахстане зафиксированы нарушения фундаментальных свобод: «Нужно отметить, что мирные протесты и протесты, которые прошли вчера в крупных городах, были подавлены правоохранительными органами, и это привело к многочисленным задержаниям. Такие события глубоко подрывают авторитет власти, и чрезмерная реакция может значительно повлиять на репутацию страны».

Похвально, конечно, что выступили с честной оценкой, но вот будет ли это иметь хоть какие-то последствия для правящего клана?

Судя по происходящему, план Назарбаева по сохранению созданной им авторитарной системы власти воплощается в целом успешно — к сожалению для большинства казахстанцев. Передача кресла верному преемнику означает лишь одно – ничего не изменится. Более четверти века именно эти люди занимались лишь собственным обогащением за счет продажи за рубеж энергоресурсов Казахстана, старательно не подпуская к этому никого из не относящихся к их избранному кругу. И, согласитесь, было бы наивным думать, что уж теперь-то они намерены засучить рукава и взяться за решение многочисленных накопившихся проблем простых сограждан.

Такие, невеселые реалии. И с ними все неминуемо смирятся. Вот уже и ЕС выразил готовность работать с новым президентом Казахстана и развивать отношения с республикой, хоть и сделав оговорку об ожиданиях, что «власти примут меры в связи с замечаниями к выборному процессу со стороны БДИПЧ ОБСЕ». Но всем понятно, что оговорка эта так… для приличия.