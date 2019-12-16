Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб

Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщает агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.

Запрос на изменение условий работ по укладке трубопровода будет рассмотрен в понедельник, при этом решение по этому вопрос в этот день не ожидается, отмечает агентство.

Как сообщала ранее газета Bild, заявка нужна из-за оговоренных в изначальном расширении на строительство трубопровода требований, что укладка трубы не должна иметь негативного влияния на популяцию водоплавающих птиц, которые зимуют в районе Поморской бухты, где должен проходить трубопровод. (РИА Новости)