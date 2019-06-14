Оператор пострадавшего в Оманском заливе танкера отрицает атаку торпедами

«Сейчас ситуация стабильная, вероятности того, что танкер затонет, нет. До тех пор, пока в этом районе будет разрешено курсирование судов, мы, заручившись согласием членов экипажа, продолжим навигацию», — сказал глава компании.

При этом он отметил, что было две атаки, передает РИА Новости. Во второй раз члены экипажа заметили некий «летающий объект», что исключает возможность торпедной атаки. Катада пояснил, что в настоящее время танкер отбуксируют в направлении Арабских Эмиратов. Все члены экипажа вернулись на судно, занимаются восстановлением подачи электричества от запасных источников электроэнергии. Во время атаки из 21 члена экипажа один получил легкие травмы. Груз и топливо не пострадали.