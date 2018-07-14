Opel заподозрили в подмене показателей вредных выбросов

Федеральное автомобильное ведомство Германии (KBA) начало проверку в отношении компании Opel по подозрению в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ, сообщает журнал Bild со ссылкой на источники.
По данным журнала, в прошлые месяцы KBA нашли подлинные доказательства того, что на определенных моделях во время движения автомобиля по необъяснимым с технической точки зрения причинам отключается система отчистки выбросов вредных веществ.

Как сообщает Bild, эта проблема затрагивает 60 тысяч дизельных автомобилей моделей Cascada, Insigna и Zafira по всему миру. Выхлоп вредных веществ таких авто мог превышать предельно разрешенные показатели в десять раз. По некоторой информации, это не распространяется на автомобили из текущего производства.

Как отмечает журнал, до сих пор компания Opel всегда опровергала обвинения в манипуляциях с выбросами.

 

 

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| 2018-07-14T18:13:35+00:00 14 июля 2018, 20:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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