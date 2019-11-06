ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть

ОПЕК опубликовала прогноз по мировому рынку нефти на среднесрочный (до 2024 года) и долгосрочный (до 2040 года) периоды. В среднесрочном периоде мировой спрос на нефть вырастет до 104,8 млн барр. в день, что на 6,1 млн барр. в день выше уровня 2018 года. Среднегодовой рост спроса до 2024 года составит 1 млн барр. в день, что ниже данного ранее ОПЕК прогноза в 1,1 млн барр. в день. Рост спроса будет обеспечен в основном со стороны стран, не входящих в ОЭСР. В свою очередь, в странах ОЭСР динамика спроса на нефть «будет постепенно перемещаться от небольшого роста к сокращению после 2020 года».

До 2040 года спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет до 110,6 млн барр. в день — тогда как в 2018 году он составил 98,7 млн барр. в день. Здесь разница в динамике спроса между странами, входящими и не входящими в ОЭСР, будет еще более существенной. «Рост численности среднего класса на фоне общего увеличения численности населения и потенциала активного экономического роста приведет к тому, что спрос на нефть со стороны стран, не входящих в ОЭСР, с 2018 по 2040 год вырастет на 21,4 млн барр. в день. Индия станет страной, которая покажет наибольший рост спроса на нефть»,— отмечает ОПЕК.

При этом в странах ОЭСР спрос на нефть будет оставаться на уровне 48 млн барр. в день в ближайшие несколько лет, к 2040 году он снизится до 38 млн барр. в день. В целом по миру рост спроса на нефть будет замедляться — с 1,4 млн барр. в день в 2018 году до 0,5 млн барр. в день к концу следующего десятилетия.(kommersant.ru/)