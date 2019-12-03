ОПЕК предрекла конец «золотого века» добычи сланцевой нефти

Такой же оценки, как указывает Bloomberg, придерживаются и нефтяные трейдеры. Так, аналитики Vitol Group ожидают, что добыча нефти в США в период с декабря 2019 года по декабрь 2020-го увеличится на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ростом в 1,1 миллиона баррелей с конца 2018 года по конец 2019-го.