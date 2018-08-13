ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2018 году на 20 тыс. баррелей в сутки — до 1,64 млн баррелей в сутки. На столько же понижен прогноз по росту спроса в 2019 году. Согласно августовскому докладу организации, он ожидается на уровне 1,43 млн баррелей в сутки, пишет kommersant.ru.

По информации ОПЕК, снижение связано с более слабыми, чем ожидалось, данными о спросе на нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока во втором квартале 2018 года. Организация ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 110 тыс. баррелей в сутки — до 1,5 млн баррелей в сутки. Прогноз МЭА на 2018 год остался прежним.

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