ОПЕК оставила в силе решение об ограничении добычи нефти

Цены на нефть в понедельник скорректировались в сторону понижения после резкого скачка на фоне решения ОПЕК продлить ограничения по добыче до марта 2020 года, однако опасения по поводу перенасыщения рынка сохраняются, сообщает Голос Америки.

Организация стран-экспортеров нефти в ходе заседания в Вене понедельник согласилась продлить ограничения по добыче нефти до марта 2020 года, сообщили три источника в ОПЕК. Членам организации удалось преодолеть разногласия ради поддержания цен на сырую нефть на фоне ослабления мировой экономики и резкого роста добычи в США.

Во вторник члены ОПЕК планируют встретиться с представителями России и других производителей нефти в рамках альянса ОПЕК+, чтобы обсудить сокращение объемов добычи.