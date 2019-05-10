Опасные игры Трампа

Одной из основных тем международной политики, вызывающих в последнее время беспокойство во всем мире, стало новое обострение ситуации вокруг Ирана, вызванное резкими действиями главы США Дональда Трампа. Создается ощущение, что он целенаправленно делает всё возможное для провоцирования муллократов на ответные эмоциональные шаги.

Весь этот сыр-бор связан, безусловно, с «ядерной сделкой», официально именуемой Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Ценой больших усилий, многомесячных встреч, переговоров и согласований летом 2015 года удалось заключить этот договор. Подпись под ним поставили лидеры Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Этот договор отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой, и мир вздохнул свободнее.

При этом, инспекторы МАГАТЭ, все эти годы (согласно условиям СВПД) посещающие ядерные объекты в Иране, неизменно констатируют, что страна все свои обязательства выполняет неукоснительно.

Но Трампу этого почему-то мало. 8 мая 2018 года президент США объявил о выходе Bашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против этой страны.

После этого иранские власти подали иск в Международный суд ООН на том основании, что односторонние санкции США нарушают соглашение «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах», подписанное между двумя странами в 1955 году.

Уже 5 ноября 2018 года США ввели второй пакет санкций против Тегерана, охватывающих сферы энергетики, судоходства и финансовый сектор Ирана. Санкции, в частности, ограничивают международную деятельность иранской Национальной нефтяной компании, запрещают зарубежным финансовым организациям проводить операции с Центробанком и другими банками Ирана. Санкции также охватывают деятельность иранских портов, верфей и морских перевозчиков. B черный список Казначейства США включены и судоходные компании Ирана.

А на днях, 8 мая 2019 года Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства металлов в Иране.

Не удивительно, что после всего этого президент Ирана Хасан Рухани заявил: если интересы Тегерана в рамках «ядерной сделки» не будут учтены, в течение 60 дней ИРИ возобновит обогащение урана.

Нервно реагирует и Евросоюз. Если Тегеран выйдет из СВПД, ответственность за это будет лежать на США, а не на Европе, уже заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Но в чем же причина подобной упёртости Трампа? Не исключено, что это связано с многочисленными трениями между ИРИ и такими его региональными соперниками как Израиль и Саудовская Аравия, которые считаются союзниками Штатов. То есть, можно предположить, что Трамп добивается новой изоляции и ослабления Ирана именно из-за них. Но согласятся ли на это ведущие страны ЕС, которые тоже являются подписантами СВПД, и хотели бы наладить взаимовыгодное сотрудничество с ИРИ?

Политаналитик Кавказского института стратегических исследований Гела Васадзе в беседе с # заявил, что на его взгляд логика нынешней администрации США очень простая — Трамп решает проблемы США и свои личные проблемы, исходя из своих представлений о добре и зле. «Вы скажете, что так делают все и будете правы. Но вот представления Трампа далеки от стандартов, которые сложились после окончания холодной войны. Трамп разрывает шаблоны и пробует использовать возможности США (а они очень велики) для простых ответов на очень сложные вызовы. Причем это происходит как во внутренней, так и во внешней политике. И тут сразу две проблемы: первая — сопротивление традиционного политического истеблишмента как внутри США, так и за пределами Штатов попыткам Трампа изменить правила; вторая — это релевантность понимания проблем самим Трампом. В случае с Ираном, если мы будем оценивать то, что делает Трамп исходя из вышеприведенной схемы, все достаточно просто — Израиль и саудиты наши друзья, значит, Иран враг и надо создать ему максимум проблем, — отметил эксперт. — Что касается ЕС, есть определенный ресурс сопротивления политике Трампа и красные линии, которые европейские политики просто не могут перейти. А вот где именно пролегают эти самые красные линии, в каждом конкретном случае мы узнаем эмпирическим путем. Стол системы международных отношений пока не перевернут, но карты точно смешаны».

Примерно так же представляет себе этот расклад политолог Расим Мусабеков. Он заявил #, что, по его мнению, «США не доверяют режиму мулл и убеждены, что ИРИ втайне продолжает свои ядерные разработки. Плюс поддержка Тегераном различных сил в Сирии, Йемене, Палестине, Ираке. Конечно, определенное воздействие на политику США оказывают его союзники в лице Израиля и Саудовской Аравии, которые опасаются Ирана и руками США желают если не устранить, то ослабить своего геополитического соперника».