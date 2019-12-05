Опасения беспочвенны?

Все СМИ региона несколько дней назад писали о торжественной церемонии открытия части проекта TANAP, соединяющей его с Европой, которая прошла в поселке Ипсала турецкой провинции Эдирне. К сожалению, это событие оказалось омрачено инцидентом, способным отразиться и на интересах Азербайджана.

Дело в том, что греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия в знак протеста против «провокационных заявлений» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В своей речи Эрдоган среди прочего заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской исключительной экономической зоне. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова, а Анкара «действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят» Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой.

«Я поехал в качестве представителя правительства Греции по очень конкретной теме: трубопровод TANAP будет соединен с Трансадриатическим трубопроводом TAP. Таким образом, у нас была причина присутствовать на открытии. С того момента, как господин Эрдоган начал говорить о проблемах, не связанных с открытием трубопровода, и провокационным образом о Греции, я счел очевидным, что должен уйти», — рассказал Иконому журналистам.

По его словам, турки спросили, в чем проблема, и он пояснил, что после заявлений Эрдогана не может оставаться и поэтому уходит.

Позднее МИД Греции осудил заявления Эрдогана, назвав его главным нарушителем международного права в регионе. В Афинах обвинили Турцию в подрыве стабильности и несоблюдении интересов всех народов в регионе, а также в демонстрации полного презрения к принципам добрососедства.

«Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности», — заявили в МИД, отметив, что уход Иконому с мероприятия стал естественным следствием произошедшего.

В Афинах выразили надежду, что руководство Турции осознает, что уважение международной законности — его обязанность.

Напомним, что Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена «Турецкая республика Северного Кипра», непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении.

Тем временем, Турция начала газоразведку близ острова, чем сильно злит Грецию. И не так давно, именно с ее подачи, ЕС грозился ввести некие экономические санкции против Турции из-за ее действий у берегов Кипра, но до их реализации дело так и не дошло.

Но так или иначе, эта ситуация способна отразиться на реализации TANAP-TAP, который заметной частью проходит и по северу Греции. То есть, в принципе тут могут пострадать интересы Азербайджана, чей газ и пойдет по этому трубопроводу.

То есть, опасения вроде бы вполне уместны, но вот известный азербайджанский эксперт в сфере энергоносителей, директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан так не считает. В беседе с автором этих строк он заявил, что надо иметь в виду — отношения между Грецией и Турцией, особенно в политической плоскости, остаются напряженными со дня взятия Константинополя османами в Средние века. И в 70-е напряженность была сильна из-за противостояния греков Кипра с турками-киприотами. Но, несмотря на все это, Греция и Турция торговали всегда, во все времена. В том числе в энергетической сфере. Еще с прошлого десятилетия Турция, в частности компания BOTAŞ, поставляет от 500 до 700 млн. кубометров газа в год в Грецию. То есть, именно с началом поставок азербайджанского газа в Турцию в 2007 году, соседняя страна взялась за реэкспорт газа в Грецию. Поэтому эксперт не рассматривает заявление Эрдогана как непреодолимый тупик в энергетическом сотрудничестве между Турцией и Европой и, в частности, с Грецией. И.Шабан проводит аналогию с отношениями Запада с Советским Союзом в период 70-80 годов, когда против СССР применяли политические и экономические санкции, однако энергетическое сотрудничество шло по нарастающей.

Таким образом, из слов эксперта можно заключить, что при имеющихся реалиях Азербайджану за надежность своих газовых поставок в ЕС опасаться не следует. Ну, дай-то Бог.