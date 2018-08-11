ООН требует провести расследование ударов по гражданским объектам в Йемене

Совет Безопасности ООН призвал провести заслуживающее доверия расследование ударов по гражданским объектам в Йемене.

В четверг в северо-западной йеменской провинции Саада, находящейся под контролем повстанцев-хуситов, в результате авиаудара аравийской коалиции по автобусу погибли 40 детей и подростков.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс по итогам закрытых консультаций зачитала заявление для СМИ, в котором члены Совбеза выразили соболезнования семьям погибших. Первый раунд консультаций между сторонами йеменского конфликта состоится 6 сентября в Женеве. Совбез выразил уверенность, что у йеменского кризиса может быть только политическое решение, передает euronews.com.

Дети возвращались из летнего лагеря, автобусе ехал по оживленному рынку в населенном пункте Дахьян. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сначала заявила, что нанесла удар по месту запуска баллистических ракет мятежников-хуситов, но затем согласилась принять участие в расследовании обстоятельств произошедшего.

Пл данным министерства здравоохранения в правительстве, сформированном хуситами, общее число погибших возросло до 51, ранения получили 79 человек.