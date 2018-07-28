ООН столкнулась с финансовыми проблемами из-за задержек с членскими взносами

Более 80 стран-членов ООН, в том числе США, задерживают выплату членских взносов в регулярный бюджет.

Свои взносы в регулярный бюджет ООН на 2018 год в полном объеме уплатили 112 государств-членов на общую сумму почти в $1,5 млрд, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в списке должников находится 81 страна, среди них — Белоруссия, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США.

По данным центра новостей, в общей сложности они не доплатили около $810 млн.

«ООН никогда ранее не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией с финансированием на столь раннем этапе календарного года», — говорится в сообщении организации.

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