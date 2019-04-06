ООН собирается провести мирную конференцию в Ливии

Организация Объединенных Наций не отказывается от планов проведения в Ливии общенациональной конференции о возможных выборах, несмотря на эскалацию боевых действий в стране. Об этом в субботу заявил Гассан Саламе, спецпредставитель генсека ООН в Ливии.

Саламе общался с журналистами в Триполи через сутки после того, как войска под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявили о захвате южных окраин ливийской столицы Триполи и территории бывшего международного аэропорта.

Возглавляемая Хафтаром Ливийская национальная армия поддерживает «параллельное» правительство Ливии, чьи сторонники находятся на востоке страны — в Бенгази.

ООН планирует с 14 по 16 апреля провести общенациональную конференцию в городе Гадамес на юго-западе Ливии. Цель этой встречи – попытаться договориться о проведении выборов для прекращения гражданской войны.

Саламе заявил, что он пытается предотвратить эскалацию военного конфликта в Ливии.

«Мы работали над организацией национальной конференции в течение года, и не собираемся так быстро отказаться от проведенной политической работы… Мы знаем, что проведение конференции в это трудное время эскалации (ситуации) и боевых действий – сложная задача. Однако мы полны решимости провести ее в срок…» – подчеркнул спецпредставитель генсека ООН в Ливии.