ООН собирается провести мирную конференцию в Ливии

Организация Объединенных Наций не отказывается от планов проведения в Ливии общенациональной конференции о возможных выборах, несмотря на эскалацию боевых действий в стране. Об этом в субботу заявил Гассан Саламе, спецпредставитель генсека ООН в Ливии.

Саламе общался с журналистами в Триполи через сутки после того, как войска под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявили о захвате южных окраин ливийской столицы Триполи и территории бывшего международного аэропорта.

Возглавляемая Хафтаром Ливийская национальная армия поддерживает «параллельное» правительство Ливии, чьи сторонники находятся на востоке страны — в Бенгази.

ООН планирует с 14 по 16 апреля провести общенациональную конференцию в городе Гадамес на юго-западе Ливии. Цель этой встречи – попытаться договориться о проведении выборов для прекращения гражданской войны.

Саламе заявил, что он пытается предотвратить эскалацию военного конфликта в Ливии.

«Мы работали над организацией национальной конференции в течение года, и не собираемся так быстро отказаться от проведенной политической работы… Мы знаем, что проведение конференции в это трудное время эскалации (ситуации) и боевых действий – сложная задача. Однако мы полны решимости провести ее в срок…» – подчеркнул спецпредставитель генсека ООН в Ливии.

| 2019-04-06T19:24:54+00:00 6 апреля 2019, 20:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss