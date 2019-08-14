ООН проводит внутреннее расследование гибели сотрудников в Ливии

ООН проводит внутреннее расследование подрыва автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли трое сотрудников всемирной организации. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайтеорганизации во вторник, сообщает ТАСС.

«У нас нет информации о том, что какая-либо группировка взяла на себя ответственность за подрыв этого автомобиля. Мы пытаемся установить факты этого инцидента, в том числе посредством проведения внутреннего расследования», — отмечено в заявлении.

В субботу в результате подрыва автомобиля в Бенгази погибли трое сотрудников миротворческой миссии ООН, еще трое их коллег, а также несколько ливийцев пострадали. После произошедшего Франция запросила проведение экстренного заседания СБ ООН.

| 2019-08-14T07:32:06+00:00 14 августа 2019, 07:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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