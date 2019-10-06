ООН призывает запретить опасные вещества в посуде и одежде

Особенно опасным химвеществом специалисты ООН признали перфторгексановую сульфоновую кислоту (ПФГСК). Об этом передает Центр новостей организации, информирует enovosty.com.

По словам ученых, именно ПФГСК и ее близкие соединения способны нанести здоровью непоправимый вред. На данный момент это вещество еще и угрожает экологии.

Из-за частого контакта этого химсоединения у человека могут возникать различные расстройства. В первую очередь страдает центральная нервная система, мозг, эндокринная система, а также щитовидка.

На состоявшейся в Риме пятнадцатой встречи Комитета по загрязнению окружающей среды было принято решение о необходимости отказа от ПФГСК и ее родственных соединений. Во время этой конференции прошла встреча более сотни ученых из разных уголков мира.

Секретарь Секретариата Конвенции Рольф Пайе заявил, что признание ПФГСК стойким органическим загрязнителем поможет сохранить как здоровье людей, так и природу.