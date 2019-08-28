ООН призывает к взаимодействию всех безъядерных зон

«Межзональная кооперация и дальнейшая координация между такими зонами в следующие пять лет чрезвычайна актуальна. Это эффективный инструмент по укреплению сотрудничества и такие институциональные и объединяющие инициативы, а также задачи по их реализации являются нашим взаимным интересом», — сказал Маркрам в ходе семинара по консолидации усилий зон, свободных от ядерного оружия, который в среду начался в Нур-Султане.

Он отметил, что отсутствие постоянного взаимодействия не позволяет полностью реализовать потенциал этих зон. «Более долгосрочная цель – это создание надежной платформы по обмену мнениями и координация между такими зонами», — добавил Маркрам.