ООН призывает избежать эскалации в районе Черного моря

ООН призывает все стороны действовать в рамках международного права и избегать эскалации в районе Черного моря. Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС о захвате российского танкера Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее Служба безопасности Украины в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Как пояснили СБУ, задержанное судно «признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте».

«Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм», — сказал Хак.

При этом он отметил, что ООН не обладает «независимой информацией об обстоятельствах этого инцидента». «Мы ранее уже выражали обеспокоенность происшествием в Керченском проливе и призывали стороны к сдержанности», — напомнил представитель всемирной организации.