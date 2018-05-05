ООН призвала общины Кипра к переговорам

Представитель генсека ООН Фархан Хак призвал стороны к возобновлению переговоров по урегулированию кипрской проблемы.
В ходе брифинга для журналистов Хак также сообщил, что помощник Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Бинту Кейта 9-11 мая посетит Кипр.
«Во время визита Кейта оценит рекомендации относительно Сил ООН по поддержанию мира на Кипре и Миссии Совета Безопасности ООН на Кипре», — сказал он.
Он также сообщил, что в рамках визита Бинту Кейта проведет встречи с представителями дипломатических кругов и гражданского общества.73 просмотров