ООН призвала общины Кипра к переговорам

Представитель генсека ООН Фархан Хак призвал стороны к возобновлению переговоров по урегулированию кипрской проблемы.

В ходе брифинга для журналистов Хак также сообщил, что помощник Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Бинту Кейта 9-11 мая посетит Кипр.

«Во время визита Кейта оценит рекомендации относительно Сил ООН по поддержанию мира на Кипре и Миссии Совета Безопасности ООН на Кипре», — сказал он.

Он также сообщил, что в рамках визита Бинту Кейта проведет встречи с представителями дипломатических кругов и гражданского общества.

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