ООН осудила жестокое подавление протестов в секторе Газа

ООН подвергла критике действия радикального исламистского движения ХАМАС, которое жестоко подавляет протесты в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовал в воскресенье, 17 марта, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

В заявлении Младенов подчеркнул, что ООН особенно обеспокоена «жестоким избиением» журналистов и сотрудников правозащитных организаций, которые сообщали о протестах в Газе. По словам представителя организации, люди в секторе Газа, которые страдают от тяжелых экономических условий, имеют право протестовать без страха репрессий, пишет dw.com.

Демонстрации против тяжелых экономических условий, высоких цен и многочисленных налогов начались в секторе Газа 14 марта, в них приняли участие сотни человек. Силовики ХАМАС разгоняли протесты, применяя силу. Кроме того, исламисты задержали несколько десятков человек.

Начиная с 2007 года, после вооруженного захвата власти, ХАМАС правит в секторе Газа. Регион, в котором проживают 2 млн человек, страдает от нехватки питьевой воды и электричества. Кроме Евросоюза, ХАМАС признают террористической организацией Израиль, Канада, США и Япония.

| 2019-03-17T22:51:29+00:00 18 марта 2019, 05:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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