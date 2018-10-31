ООН определился с кандидатурой спецпосланника по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал Совет Безопасности о намерении назначить на пост своего спецпредставителя по Сирии экс-постпреда Норвегии во всемирной организации Гейра Педерсена.

Выдержки из послания Гутерриша Совбезу ООН приводит во вторник, 30 октября, агентство AP, в распоряжение которого попал соответствующий документ.

По мнению генсека всемирной организации, норвежский дипломат сможет внести «хороший вклад» в завершение семилетней войны в Сирии и возглавит усилия ООН по содействию «всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, которое отвечает демократическим чаяниям сирийского народа».

Гутерриш призвал международное сообщество и сирийские власти оказать Педерсену «всестороннюю и непоколебимую поддержку».

Гейр Педерсен на данный момент является послом Норвегии в Китае. В качестве спецпредставителя ООН по Сирии он сменит Стаффана де Мистуру, который находился в этой должности свыше четырех лет.

Последний принял решение в конце ноября оставить данный пост «по личным причинам». Новое назначение будет считаться официальным после соответствующего объявления секретариата ООН.

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